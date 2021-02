Die Deutsche Bahn wird einen umstrittenen Bahnübergang in Markdorf (Bodenseekreis) nun doch schon bald sanieren. Dort gibt es seit rund sechs Jahren immer wieder Probleme auf einer großen Kreuzung direkt am Bahnübergang. Die Anlage an dem Bahnübergang, in der Bahnschranken und Straßenampeln gekoppelt waren, soll in ihrer bestehenden Form saniert werden, schreibt die Deutsche Bahn in einer Mitteilung. Bis zum Sommer 2022 soll alles fertig sein.