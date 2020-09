per Mail teilen

Nach der Kollision eines Regionalzugs mit einem Lkw vor gut zwei Wochen kann der betroffene Bahnübergang in Herbertingen (Kreis Sigmaringen) noch immer nicht passiert werden. Dort sind laut einer Bahnsprecherin weitere Reparaturen nötig, die voraussichtlich bis Mitte des Monats dauern. Der Zugverkehr auf der Strecke Herbertingen-Aulendorf hingegen rollt seit dem Wochenende wieder. Bei dem Unfall waren elf Menschen verletzt worden, weil vermutlich die Halbschranken an dem Übergang nicht geschlossen waren. Die Ermittlungen dauern an.