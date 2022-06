Die Bahnstrecke zwischen Ravensburg und Friedrichshafen ist am Dienstag stundenlang gesperrt gewesen. An einem beschrankten Bahnübergang in Meckenbeuren-Brugg (Bodenseekreis) war laut Polizei am Mittag ein Mann in einem elektrischen Rollstuhl über die Gleise gefahren und mit einem Zug kollidiert. Der Mann starb an seinen Verletzungen. Warum der Rollstuhlfahrer auf die Schienen geriet, werde derzeit ermittelt, so die Polizei.