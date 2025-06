Signalstörung auf der Zugstrecke zwischen Konstanz und Radolfzell behoben

Auf der Bahnstrecke zwischen Konstanz und Radolfzell ist die Signalstörung behoben. Zahlreiche Züge waren seit Freitagmorgen ausgefallen. Die Ursache für die Störung ist noch nicht bekannt.

Eine Signalstörung hat am Freitag für zahlreiche Zugausfälle auf der Bahnstrecke zwischen Konstanz und Radolfzell (Kreis Konstanz) gesorgt. Betroffen waren vor allem die Seehaszüge der SBB (Schweizerische Bundesbahnen), also die S-Bahnverbindung zwischen Konstanz und Engen (Kreis Konstanz). Aber auch der Regionalzug nach Karlsruhe fiel aus.

Züge zwischen Konstanz und Radolfzell erhielten falsches Signal

Verantwortlich für die Zugausfälle war eine sogenannte Rotausleuchtung. Wie ein Bahnsprecher gegenüber dem SWR erklärte, wurde die Strecke zwischen Konstanz und Radolfzell seit dem frühen Morgen als belegt angezeigt – obwohl sie dies gar nicht war. Für die Züge bedeutete das: Sie bekamen kein Signal zum Durchfahren. Am Freitagnachmittag konnte das Problem dann behoben werden. Bis sich der Zugverkehr normalisiert habe, seien aber noch Verspätungen und Teilausfälle möglich, so die Bahn.

Nicht die ersten Zugausfälle in dieser Woche

In dieser Woche hatten Bahnfahrer in der Region Bodensee-Oberschwaben nicht zum ersten Mal mit Zugausfällen zu kämpfen, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Am Mittwoch war die Strecke zwischen Konstanz und Radolfzell nur eingeschränkt befahrbar. Bei einem Unfall am Tag zuvor war der Mast eines Katamarans gegen eine Oberleitung gestoßen.

Am Mittwoch sorgte zudem auch eine Stellwerksstörung in Ulm für Ausfälle und Verspätungen auf der Südbahn nach Lindau.