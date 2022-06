Bahnhofsmission öffnet nach zwei Jahren wieder

Nach fast zwei Jahren Pause hat am Montag die Bahnhofsmission am Stadtbahnhof Friedrichshafen wieder eröffnet. Träger sind der katholische Verband für Mädchen- und Frauenarbeit "IN VIA" Rottenburg-Stuttgart und die Diakonie Oberschwaben-Allgäu-Bodensee. Mehr als zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten Reisebegleitung, Umstiegshilfen und Begegnungen bei einer Tasse Tee oder Kaffee an. Es gibt auch ein eigens gebackenes Bahnhofsmissionsbrot. Die Geschichte der Bahnhofsmission in Friedrichshafen ist mehr als 100 Jahre alt.