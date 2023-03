Der historische Lindauer Inselbahnhof soll saniert werden. Die Deutsche Bahn hat jetzt Details vorgestellt. Die Arbeiten werden einige Jahre dauern.

Die Deutsche Bahn plant, das mehr als 100 Jahre alte Hauptgebäude des Lindauer Inselbahnhofs zu sanieren. Denn der Putz bröckelt, es zieht durch die Holzfenster und die alte Gasdampfheizung ist auch überholt. Bis 2030 soll laut Bahn ein Großteil der Arbeiten abgeschlossen sein. Kosten wird die Sanierung einen zweistelligen Millionenbetrag. Das Empfangsgebäude des Lindauer Bahnhofs, der direkt am Hafen liegt, war 1921 eröffnet worden.

Bahnhof stand bereits zum Verkauf

Die historischen Holzfenster, die Fassade in der Jugendstilarchitektur, die Marmor vertäfelte Eingangshalle mit ihren Kronleuchtern - der Inselbahnhof in Lindau soll wieder ein Schmuckstück werden. Lange hat die Bahn nicht investiert, zwischenzeitlich stand der Bahnhof sogar zum Verkauf.

Der Eingangsbereich des alten Bahnhofs auf der Lindauer Insel (Archvbild). IMAGO imago/Kickner (Archivbild)

Im sanierten Bahnhof wird es laut Bahn künftig mehr Platz für die Mieter geben, neue Restaurants und Cafes sollen in die alten Gemäuer einziehen, ebenso wie ein neuer Betreiber für die Sanitäranlagen. Das alles geschehe in Absprache mit den Denkmalschutzbehörden.

Keine Fernzüge mehr auf der Insel

Unklar ist, ob die Gleise auch später noch ans Bahnhofsgebäude führen werden. Geht es nach der Stadt, könnten sie gekürzt werden und früher enden als jetzt. Im Lindauer Bahnhof auf der Insel halten mittlerweile nur noch Regionalzüge. Seit 2020 gibt es im Lindauer Ortsteil Reutin einen Durchgangsbahnhof für Fernzüge.

Lindau: attraktives Ziel für Bahnreisende

Lindau ist dank seiner Bahnlinie ein attraktives Ziel für Touristen. Die Stadt ist gemeinsam mit Westerland auf Sylt Sieger einer Studie des ADAC, in der es um "Urlaub machen ohne Auto" ging. Beide Städte hätten als einzige von 20 ausgesuchten Urlaubsorten in Deutschland sowohl einen Bahnhof als auch eine Fernbushaltestelle. Untersucht worden waren An- und Abreisemöglichkeiten sowie nachhaltige Mobilität am Urlaubsort.