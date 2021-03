Der Traktorenhersteller Deutz-Fahr verstärkt seine Präsenz in Oberschwaben und kooperiert mit der Raiffeisen Bezug und Absatz Genossenschaft Bad Waldsee, kurz BAG. Die BAG vertreibt zukünftig die Deutz-Traktoren. Die Marke habe in der Region noch Potential, das die BAG nutzen soll, heißt es in einer Mitteilung. Die BAG Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) mit ihren 200 Beschäftigten betreibt in Oberschwaben und im Allgäu 13 Standorte und Raiffeisenmärkte und ist unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft, Baustoffe und Energie tätig.