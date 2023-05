per Mail teilen

In der Nähe von Bad Hindelang (Kreis Oberallgäu) ist ein Bär gesehen worden. Wanderer hatten das Tier fotografiert. Nun bestätigte das bayerische Landesamt für Umwelt die Sichtung.

Im Allgäu ist ein Braunbär unterwegs: Das bestätigte das bayerische Landesamt für Umwelt. Wanderer hatten das Tier am Montag im Bereich des Hintersteiner Tals fotografiert. Laut Landesamt für Umwelt belegen die Fotos eindeutig, dass es sich um einen Bären handelt.

Weitere Informationen über den Bären gebe es noch nicht, heißt es aus dem Landratsamt in Sonthofen. So sei auch nicht sicher, ob es sich um dasselbe Tier handele, das im österreichischen Lechtal zuletzt Schafe gerissen hatte. Vergrämungsmaßnahmen oder ein Abschuss würden laut Landrätin Indra Baier-Müller erst infrage kommen, sollte sich das Tier als problematisch erweisen.

Wanderer sollen auf den Wegen bleiben

In einer Mitteilung rät das Landratsamt, Schafe und Ziegen nachts nach Möglichkeit in Ställe bringen. Für Menschen gelte es bei der Begegnung mit einem Bären, sich ruhig zu verhalten und ihn nicht in die Enge zu treiben oder zu provozieren. Wanderer sollten auf Wegen bleiben und ihre Hunde anleinen.