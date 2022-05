per Mail teilen

Lemberger ist der Stammwein und Stolz Württembergs. Und doch wird er seit 30 Jahren von einem Weingut im badischen Meersburg (Bodenseekreis) angebaut. Und so kam es dazu.

Eigentlich ist es ein prächtiger Pinot Noir, der typischerweise am Bodensee gedeiht. Und das seit tausend Jahren.

Manfred Aufricht vom Weingut Aufricht in Stette am Bodensee hat das Unmögliche möglich gemacht. Vor 70 Jahren wäre das aber auch für Aufricht unmöglich gewesen. Was sich seither verändert hat und wie Manfred Aufricht zu den Lemberger-Reben kam, erfahren Sie im Film.