per Mail teilen

Der Wiederaufbau der abgebrannten Badhütte in Rorschach am Schweizer Bodenseeufer wird wohl rund sechs Millionen Franken kosten. Eine Stiftung soll bei der Finanzierung helfen.

Ende Dezember stand das Wahrzeichen von Rorschach in Flammen: die historische Badhütte direkt am Bodenseeufer. In Rorschach ist man sich sicher, dass das Bauwerk wieder aufgebaut werden soll. Doch das könnte lange dauern und teuer werden.

Finanzielle Unterstützung für neue Badhütte in Rorschach

Der Stadtpräsident von Rorschach sagte gegenüber dem SWR, er könne die Kosten für den Wiederaufbau der Badhütte nur schätzen, da noch Gutachten zum Zustand der Brandruine fehlten. Er gehe aber davon aus, dass es rund sechs Millionen Schweizer Franken kosten werde, das Wahrzeichen wieder aufzubauen. Das sind umgerechnet rund 6,3 Millionen Euro. Mit Hilfe einer Stiftung und Spenden soll der Bau finanziert werden.

Ende Dezember ist die Badhütte durch einen Brand vollständig zerstört worden. Pressestelle Kantonspolizei St. Gallen

Die Brandruine soll zurückgebaut und mit Hilfe der Denkmalpflege wieder aufgebaut werden. Der Rückbau soll bis Ende April dauern. Wie lange es dauert, bis die rekonstruierte Badhütte fertig ist, kann die Stadt Rorschach noch nicht abschätzen.

Ursache für Brand der Badhütte weiterhin unklar

Wieso die 100 Jahre alte Badhütte Ende Dezember abgebrannte, ist laut Staatsanwaltschaft St.Gallen weiterhin unklar. Vor Ort ist die Sicherung der Spuren abgeschlossen, die Ermittlungen laufen.

Badhütte feierte letztes Jahr 100-Jähriges

Die Badhütte in Rorschach war das einzige erhaltene Badehaus auf Stelzen am Schweizer Bodensee. Das Wahrzeichen feierte vergangenen Sommer seinen 100. Geburtstag. Über einen Steg gelangte man von der Uferpromenade ins Wasser. Bis in die 1960er-Jahre wurde nach Geschlechtern getrennt gebadet.