Im Strandbad Wangen in Öhningen (Landkreis Konstanz) ist am Sonntagabend eine Frau im Bodensee ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, war die 55-Jährige als Betreuerin mit einer weiteren Person im Strandbad beim Schwimmen. Nachdem die Frau nicht mehr an Land kam wurden Rettungskräfte alarmiert und Suchmaßnahmen eingeleitet. Mit Hilfe eines Rettungshubschraubers konnte die Frau demnach in etwa zwei Metern Tiefe im See gefunden werden. Rettungsschwimmer brachten sie an Land, wo der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Genauere Informationen zur Unglücksursache sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen der zuständigen Wasserschutzpolizei in Konstanz dauern an.