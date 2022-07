Tödlicher Badeunfall vor Bregenz: 24-Jähriger stirbt

per Mail teilen

Im Bodensee vor Bregenz hat es am Montagabend einen tödlichen Badeunfall gegeben. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das meldet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei 24 und 25 Jahre alte Männer in einer seichten Bucht vor Bregenz zum Schwimmen ins Wasser gegangen. Aus noch ungeklärter Ursache gerieten sie plötzlich in Panik, schlugen um sich und riefen um Hilfe. Andere Badegäste alarmierten die Rettungskräfte, einige schwammen hinaus, um den beiden zu helfen.

Während der 25-Jährige gerettet und ans Ufer gebracht werden konnte, ging der 24-Jährige unter. Taucher der Polizei und der Wasserrettung konnten ihn erst zwei Stunden später tot aus dem Wasser bergen. Der Gerettete kam ins Krankenhaus, ein erschöpfter Ersthelfer wurde ambulant behandelt.