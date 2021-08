per Mail teilen

Die Frei- und Strandbäder in der Region Bodensee-Oberschwaben ziehen bislang eine eher durchwachsene Bilanz der Saison. Grund sind die wenigen sommerlichen Tage. Im Juli waren in Friedrichshafen das Strandbad und das Wellenfreibad auf Grund des Wetters öfters geschlossen, heißt es von der Stadt. Trotzdem seien die Gästezahlen besser als im Corona-Jahr 2020. Im Ravensburger Flappachbad ist man generell zufrieden, es gebe keine Personenbegrenzung mehr, auch die Kontaktnachverfolgung klappe gut. Die Gästezahlen könnten allerdings niedriger ausfallen als in den vergangenen zwei Jahren.