SWR-Reporterin Tina Löschner war in Radolfzell-Möggingen (Kreis Konstanz) am Mindelsee unterwegs. Der See liegt im Naturschutzgebiet und hat eine kleine eine Badestelle. Das führt oft zu Problemen, weil Besucher oft den Respekt vor der Natur vermissen lassen.

Im Naturschutzgebiet müssen besondere Regeln beachtet werden. Schwimmen ist erlaubt, Luftmatratzen oder andere Schwimmhilfen dagegen nicht. Ortsvorsteher Ralf Mayer und Verena Medinger von der BUND-Landesgeschäftsstelle Radolfzell. Eine große Pflanzen- und Artenvielfalt hat sich in dem Schutzgebiet entwickelt. Schilder weisen darauf hin, dass beim Aufenthalt im Naturschutzgebiet Rücksichtnahme gefragt ist.