Badegast bewusstlos aus Bodensee gerettet

In Hagnau am Bodensee (Bodenseekreis) ist am Samstag ein 71-jähriger Schwimmer bewusstlos aus dem Bodensee gerettet worden. Der Senior war laut Polizei zusammen mit seiner Ehefrau schwimmen gegangen, bekam durch eine Welle Wasser in die Lunge und verlor das Bewusstsein. Ein anderer Badegast hörte die Hilferufe der Ehefrau und brachte den bewusstlosen Mann an die Wasseroberfläche. Mit Hilfe eines Stand-up-Paddle-Bretts eines anderen Wassersportlers konnte der 71-Jährige an Land gebracht und in eine Klinik eingeliefert werden. Die Wasserschutzpolizei Überlingen bittet die beiden Lebensretter, sich zur weiteren Klärung des Vorfalls zu melden.