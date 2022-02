per Mail teilen

Beim Brand einer Scheune in Bad Wurzach im Kreis Ravensburg ist am Freitagmorgen ein Sachschaden von mindestens einer halben Million Euro entstanden. Laut Polizei wurden keine Menschen verletzt. Rinder in einem benachbarten Stall seien rechtzeitig ins Freie getrieben worden. Das Wohnhaus auf dem landwirtschaftlichen Anwesen habe nicht gebrannt.