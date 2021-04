per Mail teilen

Ein ausgebüxtes Pony hat am Sonntag in Bad Wurzach im Kreis Ravensburg eine Reiterin zu Fall gebracht. Laut Polizei rannte das Pony auf zwei Reiterinnen zu, woraufhin das Pferd einer 24-Jährigen erschrak und die Frau abwarf. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den Halter des Ponys wegen fahrlässiger Körperverletzung.