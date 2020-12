per Mail teilen

Das Land Baden-Württemberg hat eigenen Angaben zufolge einen weiteren Teil des Wurzacher Rieds gekauft. Es handelt sich um eine Fläche von 56 Hektar in dem Naturschutzgebiet, die bislang der Stadt Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) gehörte. Damit gehören dem Land Baden-Württemberg nun rund 1.000 von insgesamt 18.000 Hektar Fläche im Wurzacher Ried. Es ist das größte intakte Hochmoor Mitteleuropas mit reicher Tier- und Pflanzenwelt und speichert viel CO2. Daher will das Land das Ried, wie auch andere Moorgebiete, mit Flächenaufkäufen unter seinen Schutz stellen. Die Stadt Bad Wurzach will mit dem Erlös aus dem Flächenverkauf nun einen rund 800.000 Euro teuren Aussichtsturm im Ried bauen.