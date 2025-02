Seit Jahren wird in Bad Wurzach darüber diskutiert. Jetzt soll ein Bürgerentscheid Klarheit bringen. Es geht um die Frage, ob im Wurzacher Ried ein Aussichtsturm gebaut wird.

Am Sonntag stehen in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) zwei wichtige Entscheidungen an. Die Bürgerinnen und Bürger geben nicht nur ihre Stimme für die Bundestagswahl ab. 11.500 Wahlberechtige ab 16 Jahren dürfen bei einem Bürgerentscheid auch über die Frage entscheiden, ob im Wurzacher Ried ein Aussichtsturm gebaut wird. Das Projekt ist umstritten.

Es geht um eine 40 Meter hohe Holzkonstruktion mit Ausblick auf das Wurzacher Ried. Der Aussichtsturm soll im ehemaligen Haidgauer Torfwerk entstehen. Hier wurde bis in die 1960er-Jahre industrieller Torfabbau betrieben. Der Bereich ist bisher nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Standort biete einen Einblick in die unterschiedlichen Lebensbereiche des Riedes und man überblicke von dort die Moorlandschaft, heißt es auf der Webseite der Stadt . Sie hatte unterschiedliche Standorte prüfen lassen.

Gegner kritisieren hohe Kosten

Die Gegnerinnen und Gegner des Turmprojekts sehen unter anderem den Naturschutz in Gefahr. Seltene Vogelarten könnten sich durch Besucherinnen und Besucher im Ried gestört fühlen. Ein weiteres Argument der Turm-Gegner, die eine Bürgerinitiative gegründet haben, sind die Kosten. Rund vier Millionen Euro soll das Projekt insgesamt kosten. Das sei Steuergeldverschwendung, sagt Herbert Birk, der Gründer der Bürgerinitiative . Es müsse in Bad Wurzach zunächst das Bestehende erhalten werden. Das Geld fehle dann an anderen Stellen.

Die Befürworter des Turms wollen mit Plakaten zeigen, dass man die ganze Schönheit des Naturschutzgebietes nur von einem Turm aus sehen könne. SWR

Gemeinderat erhofft sich Mehrwert

Der Gemeinderat von Bad Wurzach ist geschlossen für den Aussichtsturm. Man erhoffe sich einen Mehrwert für die Stadt, sagt Emina Wiest, CDU-Gemeinderätin. Der Aussichtsturm soll Touristen und Naturliebhaber nach Bad Wurzach locken und so der Stadt Einnahmen bringen. Außerdem sei ein Großteil der Kosten über Zuschüsse vom Land gedeckt. Die Stadt muss nach Angaben eines Sprechers rund 700.000 Euro aufwenden. Außerdem gebe es auch Unterstützer aus dem Naturschutz. Das Projekt sei als Idee aus den Reihen des Naturschutzes entstanden.

Lange Diskussion: Bürgerentscheid soll Schlusspunkt setzen

Mehr als zehn Jahre wird über den Aussichtsturm im Wurzacher Ried bereits gesprochen. Zuletzt stieß das Projekt auf Kritik in der Bürgerschaft. Für das Bürgerbegehren hatte die Bürgerinitiative gegen den Turm rund 4.000 Unterschriften gesammelt und eingebracht. Die Bürgermeisterin der Stadt, Alexandra Scherer (CDU) positioniert sich neutral in der Turm-Frage. Es sei wichtig, dass am Sonntag nach langen Diskussionen endlich eine Entscheidung falle. Das Ergebnis soll nach Angaben der Stadt noch am Sonntagabend auf der Webseite der Stadt veröffentlicht werden.