Bad Waldsee wird "Große Kreisstadt"

Bad Waldsee wird zum 1. Januar kommenden Jahres zur "Großen Kreisstadt". Das habe der Ministerrat am Dienstag in der Kabinettssitzung des Landtags beschlossen, so die Stadt.

Dieser Schritt war möglich geworden, da die Stadt im Kreis Ravensburg die 20.000 Einwohner-Marke überschritten hat. Außerdem hatte der Bad Waldseer Gemeinderat im November entschieden, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Nun sei man dankbar und überaus glücklich über die positive Entscheidung, teilten Bad Waldsees Bürgermeister Matthias Henne und dessen Erste Beigeordnete Monika Ludy mit. Entscheidung bringt Bad Waldsee neue Möglichkeiten Auch im SWR Interview mit Moderator Dirk Polzin freute sich Bürgermeister Matthias Henne über die Entscheidung und beantwortete unter anderem die Frage, ob die Sektkorken in der Stadtverwaltung schon geknallt haben. Für die Stadt sei das ein großer Imagegewinn, so Bürgermeister Matthias Henne. Ein weiterer Vorteil: Pro Einwohner bekomme man nun 4,69 Euro mehr vom Land. Sein Gehalt steige aber nicht, so Matthias Henne. Aber er darf sich dann Oberbürgermeister nennen. Auf den Ortsschildern soll ab Januar "Große Kreisstadt" stehen. Für den Februar ist ein Bürgerfest geplant.