Die Pill Mayer Stiftung mit Sitz in Wolfegg (Kreis Ravensburg) lobt auch dieses Jahr zwei Förderpreise für interkulturellen Dialog aus. Damit will sie besondere interkulturelle Kulturprojekte für Kinder und Jugendliche würdigen, in den Bereichen Musik, Literatur, Theater, Tanz, Film, Fotografie oder Bildende Kunst. Die Auszeichnungen sind mit je 1.000 Euro dotiert. Einsendeschluss ist der 1. Mai.