Die Narrenzunft Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) hat ihre Präsenzveranstaltungen in der Fastnacht abgesagt. Wegen der aktuellen Corona-Lage könnten unter anderem der Zunftball sowie die Umzüge am "Gumpigen Dunschtig" und am Fastnachtsmontag nicht stattfinden. Die Stadt werde aber trotzdem dekoriert, teilt die Zunft auf ihrer Homepage mit. Bad Waldsee gilt in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht als eine der Hochburgen des närrischen Treibens.