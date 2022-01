Die Stadt Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) darf sich seit dem Jahreswechsel "Große Kreisstadt" nennen. Hintergrund ist die Einwohnerzahl, die seit mehreren Jahren über 20.000 liegt. Mit dem Titel verbunden sind einige neue Ämter in der Verwaltung und mehr Landeszuweisungen. Der bisherige Bürgermeister Matthias Henne ist damit Oberbürgermeister. Gleich am 1. Januar wurde nach einer Mitteilung der Stadtverwaltung mit dem Austausch der 128 Ortschilder in der Stadt und allen Ortschaften begonnen. Die Ernennung zur Großen Kreisstadt sei ein Meilenstein in der Geschichte von Bad Waldsee und deshalb werde dieses historische Ereignis im Sommer mit einem großen Bürgerfest gefeiert. Ein Termin steht noch nicht fest.