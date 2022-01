per Mail teilen

Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) darf sich seit dem Jahreswechsel "Große Kreisstadt" nennen, denn sie hat seit mehreren Jahren über 20.000 Einwohner. Mit dem Titel verbunden sind einige neue Ämter in der Verwaltung und mehr Landeszuweisungen. Gleich am 1. Januar wurde nach einer Mitteilung der Stadtverwaltung mit dem Austausch der 128 Ortschilder in der Stadt und allen Ortschaften begonnen.