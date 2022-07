Ernennung zur Großen Kreisstadt wird gefeiert

per Mail teilen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann ernennt die Stadt Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) am Freitagabend zur Großen Kreisstadt. Kretschmann vergibt den Titel vor geladenen Gästen im Haus am Stadtsee. Eine öffentliche Übergabe auf dem Klosterhof hat die Stadt wegen der unsicheren Wetterlage abgesagt.

Der Festakt werde aber auf den Klosterhof übertragen, wo es anschließend eine Party sowie in ganz Bad Waldsee eine lange Einkaufsnacht gebe, heißt es von der Stadt. Die Veranstaltungen sind Teil eines Bürgerfests, das am Samstag auch ein Familienprogramm mit Spielen und Musik bietet. Höhepunkt am Sonntag ist ein Umzug der Waldseer Kindergärten und Grundschulen. Die Stadt erhält den Titel, weil sie inzwischen mehr als 20.000 Einwohner hat.