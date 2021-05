In der Corona-Pandemie entdecken viele Menschen die Lust am Fahrradfahren. Doch passende Räder sind auch in der Region Bodensee-Oberschwaben oft Mangelware.

Die Fahrradproduzenten kommen der Nachfrage nicht mehr hinterher. Das bekommen Fahrradhändler wie Rolf Weggenmann und seine 14 Mitarbeiter in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) zu spüren. Im Ausstellungsraum seines Geschäfts steht ein niegelnagelneues Fahrrad neben dem anderen. Elektroräder, Rennräder, Mountainbikes. In roter, schwarzer, blauer Farbe.

Es sei nicht so, dass es gar keine Fahrräder mehr zu kaufen gibt, sagt Weggenmann: "Es gibt natürlich Fahrräder. Aber man muss eben teilweise Abstriche machen in Farbe oder in Ausstattung, weil dieses Modell, was man sich vorgestellt hat, sich tatsächlich im Moment nicht realisieren lässt".

Fahrradhändler Rolf Weggenmann hat in 30 Jahren Selbstständigkeit solche Lieferengpässe noch nicht erlebt.

Wer eine ganz konkrete Vorstellung von seinem Fahrrad hat, und ein solches nicht grade im Ausstellungsraum steht, der hat Pech gehabt und muss monatelang warten. "Bei 30-jähriger Selbständigkeit in der Fahrradbranche gab's tatsächlich so eine Situation noch nie", stellt Weggenmann fest.

Ähnlich erlebt das Rainer Kipper in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg). Nicht nur, dass er nicht alle Wünsche beim Neukauf erfüllen kann und Kunden unverrichteter Dinge wieder gehen müssen. Auch Ersatzteile, einzelne Radkomponenten sind nicht zu bekommen.

Kipper und seine vier Mitarbeiter können nicht mal Reparaturen wie gewohnt erledigen. "Ich habe Reparaturen da gehabt, drei bis vier Monate wegen einem Zahnkranz. Standardartikel! Das ist unglaublich", sagt Kipper und schüttelt mit dem Kopf.

Rainer Kipper muss oft lange auf Einzelteile für Reparaturen warten.

Händler können vom Fahrrad-Boom nicht profitieren

Das Fahrradfahren erlebt einen Boom, den die Fahrradhändler derzeit nicht voll auskosten können. Eine entscheidende Ursache für die Lieferengpässe bei den Radherstellern ist die Corona-Pandemie. Die ohnehin schon seit Jahren starke Nachfrage nach Rädern ist in der Pandemie nochmal explodiert - weltweit.

Die Kunden haben die Lager leer gekauft, die Hersteller kommen mit der Produktion nicht mehr nach, können diese auch nicht mal schnell hochfahren. Für einen Händler wie Rainer mit seinem direkten Kontakt zum Kunden eine schwierige Situation. "Es ist stressiger geworden, es ist herausfordernder geworden, es ist nicht einfach geworden", so Kipper.

Räder werden wegen Knappheit teurer

Dazu kommt, dass die Knappheit an Rädern zu höheren Preisen führt. Rolf Weggenmann spricht von einer Steigerung zwischen 10 und 15 Prozent. An der schwierigen Situation werde sich in absehbarer Zeit nichts ändern. Die Branche erwarte frühestens 2023 eine Entspannung, erzählt Rolf Wegenmann. Das bedeute, dass der Verbraucher sein Kaufverhalten ein bisschen ändern müsse. Der Kunde müsse seine Vorstellung nennen, sich informieren, einen Kaufvertrag machen und bereit sein, sieben, acht Monate auf sein Wunschrad zu warten. "Dann bekommt er das auch", so Weggenmann.

Bei besserem Wetter könnte Nachfrage noch weiter steigen

Geduld ist also gefragt. Die Händler gehen professionell mit der Entwicklung um. Sie lächeln, wenn das für Radfahrer derzeit so miese Wetter zur Sprache kommt. Bei schönem Wetter wäre die Nachfrage nach Rädern wahrscheinlich noch größer, meint Rainer Kipper in Wangen. Er will über die aktuelle Entwicklung denn auch nicht klagen. Die Geschäfte seien auch in der Corona-Pandemie sehr gut gelaufen. Es gebe andere Bereiche, wo viele auf der Strecke geblieben seien. Deswegen gebe es keinen Grund zum Jammern.