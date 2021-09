Sorge um Zukunft der Krankenhäuser

per Mail teilen

Die Städte Bad Waldsee und Wangen (Kreis Ravensburg) sorgen sich um die Zukunft ihrer Krankenhäuser, die zum Oberschwabenklinikverbund (OSK) zählen. Grund sind Überlegungen der Geschäftsleitung, wegen Fachkräftemangels Doppelstrukturen langfristig aufzulösen. Das Krankenhaus Bad Waldsee habe für die nördliche Region des Landkreises Ravensburg eine herausragende Bedeutung, eine Schließung komme nicht in Frage, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Bad Waldsee. Man erwarte vom Landkreis und den politisch Verantwortlichen Ehrlichkeit und ein verlässliches medizinisches Konzept, so Bürgermeister Matthias Henne. Der OB von Wangen im Allgäu, Michael Lang, plädierte für einen Neubau des OSK-Standortes.