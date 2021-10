Sonniger September in der Region Bodensee-Oberschwaben

Sonnig und spätsommerlich warm war der September. Das Wetter in dem Monat hätte den regnerischen Sommer teilweise wieder wett gemacht, so die Bilanz der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried (Kreis Biberach).

Eine dauerhafte Hochdruckphase sorgte im September für schönes Wetter, so Roland Roth von der Wetterwarte Süd. Gerade zu Ende der Sommerferien war so sogar in den Freibädern noch Hochbetrieb möglich.

Viel Sonne und Wärme

An insgesamt 22 Tagen zeigte das Thermometer im September über 20 Grad, an neun Tagen sogar über 25 Grad. Damit war der Monat etwa zwei Grad zu warm im Vergleich zu den vergangenen 30 Jahren. Die Wetterwarte Süd spricht von einem der sonnenreichsten September seit sie Daten erhebt.

Allerdings fehlte es an Niederschlag. Denn mit 22 Litern pro Quadratmeter fiel so wenig Regen wie noch nie in den letzten 50 Jahren in Bad Schussenried.