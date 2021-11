Ex-Stadtrat regt Austritt aus dem Kreis Sigmaringen an

per Mail teilen

Soll die Stadt Bad Saulgau mit Hilfe eines Bürgerentscheids den Landkreis Sigmaringen verlassen? Mit dieser Frage sorgt derzeit der Saulgauer Ex-Stadtrat Klaus Nerlich für Aufmerksamkeit. Bad Saulgau sei die größte Stadt im Kreis. Dennoch würden seit Jahren Behörden nach Sigmaringen verlagert, und nun wollten die SRH-Kliniken das Krankenhaus schließen. Die Frage sei, ob der Kreis die Interessen der Stadt noch vertrete, so Nerlich in einem für die Diskussion eingerichteten Internet-Forum. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger auch äußern, zu welchem Kreis Bad Saulgau wechseln könnte. Die Stadt grenzt an die Kreise Biberach und Ravensburg.