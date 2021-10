per Mail teilen

Nach fast elf Monaten öffnet am Freitag erstmals wieder die Adelindis-Therme in Bad Buchau (Kreis Biberach). Der Betrieb läuft wegen Umbauarbeiten aber bis auf weiteres mit Einschränkungen. Besucher können in der Bad Buchauer Therme die beiden Außenbecken nicht zu nutzen. Diese werden saniert und modernisiert. Die Investitionen liegen bei rund vier Millionen Euro, erklärt die Geschäftsleitung.