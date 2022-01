Freitags ist Backtag in Unlingen-Möhringen

per Mail teilen

Das öffentliche Backhaus der Gemeinde Möhringen-Unlingen (Kreis Biberach) ist beliebt. Einmal pro Woche wird der Ofen frühmorgens angeheizt und das ganze Dorf bringt vorbereitete Brotteige.

Vor langer Zeit gehörte ein Backhaus in jedes Dorf. In Möhringen-Unlingen wird die Tradition eines öffentlichen Backhauses bis heute gepflegt. Unlängst haben die Dorfbewohner erfolgreich dafür gekämpft, dass das Häuschen samt Backofen mit viel Eigeninitiative und einigen Fördermitteln saniert werden konnte. Nun freuen sich die Möhringer, dass es weitergeht mit dem Backen. Schließlich schmecken Brot und Sonntagszopf nochmal so gut, wenn sie im Backhaus ausgebacken worden sind.