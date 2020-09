Die Bachritterburg in Kanzach im Kreis Biberach steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Sie hatte deswegen in diesem Jahr noch keinen Tag geöffnet und bleibt weiterhin geschlossen. Das Defizit sei so hoch geworden, dass eine weitere Öffnung nicht zu verantworten sei, sagte der Kanzacher Bürgermeister, Klaus Schultheiß. Der Museumsleiter sei deswegen entlassen worden. Das mit Palisaden umgebene Holzgebäude, das zeigt, wie Menschen im 13. Jahrhundert gelebt haben, wurde 2001 mit hohen EU-Subventionen eröffnet. Der Bürgermeister plant, das Museum im kommenden Jahr mit einem neuen Konzept wieder zu eröffnen.