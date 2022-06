In Konstanz sind im vergangenen Jahr so viele Kinder geboren worden wie seit 1970 nicht mehr, nämlich knapp 1.200. Das meldet das Standesamt. Zudem habe es in Konstanz im vergangenen Jahr eine noch nie dagewesene Anzahl an Kirchenaustritten gegeben. Insgesamt erklärten etwa 1.200 Menschen ihren Austritt aus einer Religionsgemeinschaft.