Baby-Boom in der Region Bodensee-Oberschwaben hält an

Auch in diesem Jahr wird es in der Region Bodensee-Oberschwaben wieder einen Rekord bei der Geburtenrate geben. Das teilten die Krankenhäuser auf SWR-Anfrage mit.

Im Klinikum Konstanz sei der Baby-Rekord bereits gebrochen, heißt es vom Gesundheitsverbund des Landkreises. Dort hat es Anfang des Monats die 1.000. Geburt gegeben, fast einen Monat früher als im vergangenen Jahr. 2020 waren am Klinikum Konstanz erstmals 1.000 Geburten gezählt worden. Damals erblickte das 1.000. Kind am 31. Dezember das Licht der Welt.

Die 1.000. Geburt am Klinikum Konstanz: Am 3. Dezember wurde um 0.29 Uhr die kleine Olivia geboren. Sie wog knapp 2500 Gramm und maß 47 Zentimeter und ist ein echtes Konstanzer Kindl. Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz, Merk

Auch das Klinikum Singen und der Medizin Campus Bodensee verzeichnen in diesem Jahr wieder deutlich mehr Geburten.Am Klinikum Friedrichshafen wurden von Januar bis Oktober fast 1.100 Babys geboren, das sei ein Plus von rund acht Prozent, so eine Sprecherin. Auch in Tettnang (Bodenseekreis) kamen mehr Kinder zur Welt.

Trend zum dritten Kind

Die Gründe sind unterschiedlich: In Friedrichshafen würden seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich mehr Geburten gezählt, in Tettnang hänge der Anstieg auch mit der Schließung der Klinik 14 Nothelfer in Weingarten zusammen. Im Kreis Konstanz steige die Zahl der Geburten seit vier bis fünf Jahren kontinuierlich, so eine Sprecherin. Der Trend gehe zum dritten Kind.