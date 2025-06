Babyalarm bei den Berberaffen auf dem Affenberg bei Salem

Bei den Berberaffen auf dem Affenberg bei Salem (Bodenseekreis) gibt es wieder Nachwuchs. Auch andere Tiere im Park haben Junge.

Wer in diesen Tagen den Affenberg bei Salem besucht, kann einige Affenbabys bestaunen. Denn die Berberaffen haben wieder Nachwuchs. Vier kerngesunde Affenbabys sind im April und Mai auf die Welt gekommen. Dabei werde es vermutlich nicht bleiben, so Parkdirektor Roland Hilgartner.

Wir freuen uns sehr über den diesjährigen Nachwuchs. Vermutlich wird es noch weitere Affenbabys in dieser Saison geben.

Berberaffen in verschiedenen Entwicklungsstadien zu beobachten

In manchen Jahren werden bis zu 15 Affenbabys in dem Tierpark bei Salem geboren. Besucher haben so die Möglichkeit, die Berberaffen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien zu beobachten. Das Freigehege, in dem sie leben, ist rund 20 Hektar groß und bewaldet.

Das Gelände ist auch Heimat für die - nach Angaben des Tierparks - größte frei fliegende Storchenkolonie in Süddeutschland. Und auch die hat in den vergangenen Wochen Nachwuchs bekommen. In allen Horsten der 50 Brutpaare haben laut Mitteilung Küken das Licht der Welt erblickt, teilweise bis zu vier pro Storchen-Paar.

Weiterer Tiernachwuchs auf dem Affenberg bei Salem

Außerdem sind auf und am großen Weiher des Tierparks junge Graugänse, Schwäne und Blesshühner zu sehen. Beim Damwild werden in den nächsten Wochen die ersten Kitze das Licht der Welt erblicken.