In Tuttwil (Kanton Thurgau) ist am Dienstagabend ein Baby mitsamt Kinderwagen in einen leeren Swimmingpool gestürzt. Der vier Monate alte Junge wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Warum der Kinderwagen, der im Garten eines Einfamilienhauses stand, in das leere Schwimmbecken stürzte, wird noch untersucht.