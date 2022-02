per Mail teilen

Im Landkreis Ravensburg ist am Dienstag die Bundesstraße 32 zwischen Bodnegg-Rotheidlen und Eggwald von 8.30 Uhr bis 15 Uhr vollständig gesperrt. Auf diesem Abschnitt stehen Gehölzpflegearbeiten an. Eine Umleitung ist ausgeschildert, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Ravensburg.