Zwei Tunnel auf der Bundesstraße 31 in Friedrichshafen (Bodenseekreis) werden künftig von Stuttgart aus gesteuert und überwacht. Es handelt sich um den Riedleparktunnel am Bodenseecenter und den Waggershauser Tunnel, der noch nicht für den Verkehr freigegeben ist. Bisher werden Straßen und Tunnel von der Integrierten Leitstelle Bodensee-Oberschwaben in Friedrichshafen überwacht. Doch mit der Änderung des baden-württembergischen Straßengesetzes zu Jahresbeginn ist künftig die Mobilitätszentrale Baden-Württemberg in Stuttgart zuständig. Beide B31-Tunnel gehörten zu den ersten, die umgestellt würden, teilte die Stadt Friedrichshafen mit. Die Umstellung der Technik koste rund 1,7 Millionen Euro, bezahlt von Bund und Land.