Die Sperrung der B31 zwischen Kressbronn und Friedrichshafen wird am Freitag aufgehoben. Das teilte das Regierungspräsidium Tübingen mit. Die Brückenarbeiten am Löwentalviadukt in Friedrichshafen seien zügig verlaufen, die Umleitung könne vorzeitig wieder aufgehoben werden. Die B31 war seit rund zwei Wochen zwischen Kressbronn und Friedrichshafen gesperrt.