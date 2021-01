Die komplette Verkehrsfreigabe der neuen Umgehungsstraße B31neu in Friedrichshafen (Bodenseekreis) verzögert sich. Statt im Frühjahr soll die Straße erst im August durchgehend befahrbar sein. Das sorgt für Kritik.

Es geht um den Waggershauser Tunnel, der als Teil der Umgehungsstraße bislang noch nicht für den Verkehr freigegeben ist. Wie die Straßenbaugesellschaft Deges mitteilte, soll der Tunnel an eine Überwachungszentrale in Stuttgart angeschlossen werden. Deshalb verzögert sich die Freigabe der B31neu bis August.

1,7 Millionen Euro für neue Tunneltechnik

Bisher wird die Sicherheit der Straßen und Tunnel in Friedrichshafen von der Integrierten Leitstelle Bodensee-Oberschwaben in Friedrichshafen überwacht. Dort laufen mithilfe von Kameras und Sensoren alle technischen Informationen ein. Doch mit der Änderung des baden-württembergischen Straßengesetzes zu Jahresbeginn ist künftig die Mobilitätszentrale Baden-Württemberg in Stuttgart zuständig. Die Daten müssen also von Friedrichshafen nach Stuttgart übertragen werden.

Autofahrer, die durch den Waggershauser Tunnel fahren wollen, schauen noch bis August in die Röhre. SWR Thomas Wagner

Der Waggershauser Tunnel und auch der Riedlepark-Tunnel in Friedrichshafen gehören zu den ersten, die umgestellt würden, teilte die Stadt Friedrichshafen mit. Die Umrüstung der Technik koste rund 1,7 Millionen Euro, bezahlt von Bund und Land.

Kritik an Verzögerung

Die Reaktionen auf die Verzögerung bei der Verkehrsfreigabe der B31neu fallen in Friedrichshafen unterschiedlich aus. Philipp Fuhrmann von der Gemeinderatsfraktion "Netzwerk für Friedrichshafen" bedauerte gegenüber dem SWR, dass es dadurch in den verkehrsstarken Sommermonaten noch nicht die gewünschte Entlastung durch die Umgehungsstraße gebe. Felix Bohnacker von den Grünen findet es erstaunlich, dass die Verschiebung des Eröffnungstermins in Stuttgart bereits seit längerem bekannt gewesen sei, aber erst jetzt den Verantwortlichen in Friedrichshafen mitgeteilt wurde.

Stadt nimmt Verschiebung gelassen

Eine Sprecherin der Stadt Friedrichshafen sagte, im Rathaus habe man gelassen auf die Nachricht von der Verzögerung reagiert. Angesichts der jahrzehntelangen Planungs- und Bauzeit für die B31neu bei Friedrichshafen könne man mit einer Terminverschiebung vom Frühjahr auf August gut leben.