Ein 20-jähriger Auszubildender der Justizvollzugsanstalt Ravensburg soll für Häftlinge Gegenstände geschmuggelt haben - gegen Bezahlung. Ihm wird Bestechlichkeit und Drogenhandel vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelten eigenen Angaben zufolge schon länger gegen den Auszubildenden. Bei einem Drogenkauf auf öffentlichem Gelände in Weingarten vergangene Woche wurde er festgenommen.

Offenbar auch Drogen geliefert

Der 20-Jährige, der in der JVA Hinzistobel in Ravensburg zum Justizvollzugsbeamten ausgebildet wird, soll nicht nur wiederholt für Häftlinge unerlaubte Dinge in die Haftanstalt geschmuggelt haben, er soll sich zudem einem Gefangenen gegenüber bereit erklärt haben, Drogen in die Anstalt zu liefern.

Der junge Mann ist inzwischen wieder auf freiem Fuß, er muss sich allerdings wegen Bestechlichkeit und Drogenhandels verantworten.