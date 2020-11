Der Hersteller von Computer Sicherheitssoftware Avira in Tettnang (Bodenseekreis) will in den kommenden Jahren kräftig wachsen. Das sagte der Chef des Unternehmens, Travis Witteveen, gegenüber dem SWR. Möglich sei dies durch einen Finanzinvestor, der Avira vor einem halben Jahr gekauft habe. Die Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmens sei in den vergangenen Jahren gesunken. In der Folge habe Avira sein Geschäftskundengeschäft aufgeben müssen. Der Finanzinvestor wolle Computertechnologiefirmen hinzukaufen und zusammenzuführen. Avira beschäftigt derzeit weltweit rund 500 Mitarbeiter, 270 am Stammsitz Tettnang. Der Umsatz lag zuletzt bei 70 Millionen Euro.