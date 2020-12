Die 270 Arbeitsplätze bei Avira, einem Hersteller von Computer-Sicherheitssoftware aus Tettnang (Bodenseekreis), sind auch unter dem neuen Eigentümer sicher. Dies bestätigte der Geschäftsführer dem SWR.

Avira hatte Anfang des Monats den Verkauf an den US-amerikanischen Konkurrenten NortonLifeLock bekannt gegeben, das weltweit größte Unternehmen für Sicherheitsoftware. Die Mitarbeiter hätten nach der Übernahme nichts zu befürchten, so GeschäftsfühererTravis Witteveen gegenüber dem SWR. NortonLifeLock habe alle Firmengebäude in Tettnang übernommen. Dies sei ein Bekenntnis zum Standort.

Verkauf an NortonLifeLock für 360 Millionen Dollar

Für Avira war es der zweite Verkauf innerhalb von sieben Monaten. Erst im April hatte der Tettnanger Unternehmensgründer Avira an einen Finanzinvestor veräußert. Dieser verkaufte den Softwarehersteller nun seinerseits für 360 Millionen Dollar an den amerikanischen Mitbewerber weiter. Dass ein Finanzinvestor nach so kurzer Zeit ein Unternehmen verkauft und dabei in etwa den doppelten Kaufpreis erzielt, ist außergewöhlich.

Avira hat nach eigenen Angaben insgesamt 500 Mitarbeiter in Deutschland, Rumänien und den USA, 270 davon in Tettnang im Bodenseekreis. Dort wurde das Unternehmen 1986 auch gegründet.