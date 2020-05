In der Nacht zum Samstag wurden die Regeln an der Grenze zu Österreich, der Schweiz und Frankreich gelockert. Die neuen Regelungen gelten künftig auch für unverheiratete Paare. Doch auch ohne Grenzzaun verhielten sich die Menschen auf beiden Seiten der Grenze, wie hier in Konstanz, diszipliniert. mehr...