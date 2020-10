Eine Klassenfahrt als Herausforderung. Der haben sich vergangene Woche vier Schüler Hoffmannschule in Wilhelmsdorf im Kreis Ravensburg gestellt. Mit zwei Lehrern sind die Jugendlichen fünf Tage lang von der Schule bis zu einer Spaßbad bei München gereist – nicht im Bus, sondern größtenteils zu Fuß, und nur mit wenig Geld. Moritz Kluthe hat sie getroffen. Der Stolz ist Maximilian, Ramon, Alex und Roman noch anzusehen. Die Acht- und Neuntklässler sitzen ruhig auf einer schmalen Holzbank unter einer Dachschräge in einem Schulraum in Wilhelmsdorf und berichten von ihrem Abenteuer. Die meisten von ihnen, wie Ramon, haben bisher kaum Zeit in freier Natur verbracht. „Ich bin so ein Kind, das meist zu Hause hockt und einfach vor dem Bildschirm spielt oder so. Und wenn man durch die Natur läuft und auch Orte kennenlernt, die weiter von zu Hause entfernt liegen, ist einfach sehr schön.“ Auch für Maximilian sind die langen Fußmärsche ungewohnt. „Ich bin halt noch nie gewandert, war halt dann hart.“ Einmal raus kommen aus der Komfortzone, darum ging es bei diesem Projekt. Denn Schülern an der Hoffmannschule fällt der soziale Umgang miteinander oft schwerer als Gleichaltrigen an Regelschulen. Lehramtsanwärterin Victoria Wörner hatte die Idee dazu, eine Gruppe von Schülern auf Wanderung zu schicken. „Ich habe in meinem Studium ein ähnliches Projekt mal kennen gelernt und dachte mir, dass das für Jugendliche gerade an dieser Schule besonders sinnvoll sein, besonders wertvoll.“ Die vier mussten nun als Team funktionieren. Jeden Tag sind sie zehn bis 15 Kilometer gewandert. Einige Strecken haben sie mit dem Fernbus zurückgelegt. Das Ziel: Eine Spaßtherme in der Nähe von München. Die Teilnahme an Herausforderung, der sogenannten Challenge, war komplett freiwillig. Für Alex war die Sache sofort gleich klar: „Und ich habe gesehen, dass so eine Challenge angeboten wurde. Habe auch gleich gesagt, finde ich super, bin ich dabei. Meine Herausforderung, was Neues zu erleben.“ Neu waren nicht nur die Wanderungen. Die Jugendlichen mussten lernen ohne Geld auszukommen. Essen und Unterkünfte organisierten sie sich durch Tauschgeschäfte. Für Lehrer Benjamin Walter – der mit Wörner die Jugendlichen begleitet hat - ist das eine enorme Leistung: „Selber für sich verantwortlich zu sein. Morgens selber seinen Rucksack wieder zu packen. Selber sich um Essen zu kümmern. Die Schüler haben es geschafft, in die Bäckerei reinzugehen. Einfach zu fragen: ‚Kann man hier nur kaufen oder tauschen sich vielleicht auch?‘ Und das zu machen, das war schon der Wahnsinn.“ Auf der Tour haben die vier Jugendlichen auch erfahren, wo ihre Grenzen liegen. Kurz vorm Ziel am Münchener Hauptbahnhof war die Situation schwierig. Lehrer Walter: „Da war es unklar, wo wir die Nacht übernachten werden. Wir haben die Bahnhofsmission angesteuert. Da war es schon ein bisschen dieses Aufeinandertreffen auch mit Obdachlosen, mit Alkoholkranken und Drogensüchtigen. Das war so ein Punkt, wo die Schüler in die Panikzone gelangt sind. Das haben wir schnell gemerkt.“ Die Lehrer konnten sie aber wieder beruhigen und fanden ein Jugendhaus für die Nacht. Das letzte Stück der Tour haben nur noch Roman mit Lehrer Walter zu Fuß zurückgelegt. Die anderen haben den Fernbus genommen. Alex bereitete die Wanderung sogar Schmerzen. Für Roman kein Grund für Häme: „Alle waren hart, alle haben durchgezogen. Vor allem der Alex. Der hatte extreme Schmerzen und hat trotzdem durchgezogen, ist trotzdem weitergelaufen. Und der hat sozusagen die Gruppe angeführt.“ Am Ende sind sie alle im Spaßbad bei München angekommen. Die beste Erfahrung haben die vier Jugendlichen in der letzten Unterkunft, kurz vor München, gemacht. Ramon schwärmt von der Party: