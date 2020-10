Der Ort Gunzenweiler gehört zu Neukirch und liegt am äußersten Rand des Bodenseekreises. Die Nachbarorte liegen bereits im Kreis Ravensburg. Woher der Name Gunzenweiler kommt, ist offenbar nicht ganz klar. Der Haslacher Heimatforscher Wolfgang Ahr konnte den Ortsnamen in alten Urkunden bis ins Jahr 882 nachweisen, wie er SWR-Reporterin Isabel Heine erzählt. Ahr hat noch eine Besonderheit an dem Ortsnamen Gunzenweiler ausgemacht.