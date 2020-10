30 Jahre Mauerfall - Politische Häftlinge in der DDR

30 Jahre Mauerfall - Politische Häftlinge in der DDR Ausreiseanträge mit gravierenden Folgen

Ute und Peter Langer stammen aus Annaberg-Buchholz in Sachsen. Einige Jahre vor dem Mauerfall wollten sie in den Westen ausreisen, was die beiden letztlich ins Gefängnis brachte - eine traumatisierende Zeit.