Autowaschen ist wieder Kult in Meckenbeuren

Früher gehörte der eigenhändige Autoputz zur wöchentlichen Pflicht - genauso wie die Kehrwoche oder der sonntägliche Kirchgang. Doch dann kam mit der Waschstraße der Verfall der Putzmoral. Ein Start-up aus Friedrichshafen-Meckenbeuren will das ändern.

Noch in den 1960er-Jahren waren die stolzen Besitzer eines mühsam zusammengesparten Autos bekümmert, dessen Wert möglichst lang zu erhalten. Das "Heilig's Blechle" wurde gewienert und poliert, was die Putzlappen hergaben.

Meckenbeurer Jungunternehmer putzen ihr Auto mit Hingabe

Dann kam der Fortschritt in Form der Autowaschanlagen, selber putzen war fortan "out". Inzwischen scheint die Lust am Putzen eine Wiedergeburt zu erleben. Nun dient aber nicht mehr das abgetragene T-Shirt oder die in handliche Lappen zerkleinerte ausrangierte Jogginghose zum Saubermachen. Hand ans Auto wird nur mit hochwertigen Microfaser-Waschhandschuhen gelegt. Drei Jungunternehmer aus Friedrichshafen-Meckenbeuren haben den Trend entdeckt und bieten feinste Putzutensilien an, die offenbar reißenden Absatz finden.