Nach dem schweren Autounfall vor der Notaufnahme des Friedrichshafener Krankenhauses am Freitagmittag, ist auch die Frau, die hochschwanger mit im Auto saß, gestorben. Das teilt die Polizei mit. Der Fahrer war kurz nach dem Unfall seinen Verletzungen erlegen.

Die 31 Jahre alte hochschwangere Frau hatte auf dem Rücksitz des Autos gesessen. Sie musste nach dem Unfall reanimiert werden, befand sich danach in lebensbedrohlichem Zustand. Laut Polizei erlag sie am Samstag ihren Verletzungen.

Neugeborenes in Spezialklinik gebracht

Ihr Kind war nach dem Unfall per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt worden und wurde inzwischen in eine Spezialklinik gebracht, wo es weiter intensivmedizinisch betreut werde. Der Zustand des Neugeborenen sei lebensbedrohlich, aber stabil, hieß es seitens der Polizei. Eine weitere 33-jährige Beifahrerin liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Unfallursache weiter unklar

Der 39 Jahre alte Fahrer hatte am Freitagmittag bei der Zufahrt zur Notaufnahme des Klinikums Friedrichshafen die Kontrolle über das Auto verloren. Es prallte nach Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Betonmauer. Für den 39-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb in der Klinik. Möglicherweise habe er vor dem Unfall gesundheitliche Probleme gehabt. Die genaue Ursache werde noch ermittelt, so die Polizei.