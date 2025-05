Auto gegen Hauswand – gleich zwei derartige Unfälle meldet die Polizei für die Nacht von Freitag auf Samstag im Kreis Ravensburg.

Alkoholisiert mit dem Auto gegen die Gasthofs-Hauswand

Ein 32-Jähriger hatte in Oberankenreute, einem Teilort von Schlier (Kreis Ravensburg), die Kontrolle über sein Auto verloren. Er war mit vier weiteren Insassen von Unterankenreute in Richtung Wolfegg unterwegs. Sein Fahrzeug kam in einer Kurve von der Straße ab. Die Fahrt endete an der Hauswand eines Gasthofs. Der laut Polizei alkoholisierte Fahrer wurde schwer verletzt. Die zwei 19 und 29 Jahre alten Mitfahrerinnen sowie zwei 30-jährige Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf rund 60.000 Euro. An der Hauswand gebe es unter anderem unfallbedingte Risse, einsturzgefährdet sei das Gebäude aber nicht und weiterhin nutzbar.

Fahranfänger kracht in Ravensburg gegen Hauswand

Am Steuer des Wagens saß laut Polizei ein 18-jähriger Fahranfänger. picture-alliance / Reportdienste Reinert/swd-medien

Einen Fahrfehler vermutet die Polizei bei dem Unfall in der Ravensburger Innenstadt. Ein 18-Jähriger war dort mit seinem Auto ebenfalls von der Fahrbahn abgekommen, und gegen eine Hauswand geprallt. Alle fünf Insassen im Alter von 16 bis 21 Jahren trugen leichte Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden am Wagen und der Hauswand wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt.